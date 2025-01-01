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Siirt’te seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Siirt’te seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ajans Haberleri
  • 01.01.2025 13:11
  • Giriş: 01.01.2025 13:11
  • Güncelleme: 01.01.2025 13:11
Kaynak: İHA
Siirt’te seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Barış Mahallesi’nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Aracı yolun kenarında durduran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken araç ise kullanılamaz hale geldi.

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