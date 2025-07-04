Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt’te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.07.2025 15:45
  • Giriş: 04.07.2025 15:45
  • Güncelleme: 04.07.2025 15:45
Kaynak: İHA
Siirt’te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Siirt’te çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay, Yeni Mahalle mevkii Güreş Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle 24 yaşındaki Muhammet Emre D.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol