Siirt’te su kullanımında tasarruf çağrısı

Siirt’in su ihtiyacını karşılayan hat, soğuk hava nedeniyle dondu. Belediyeden vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıldı.

Konu ile ilgili Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada; "Şehrimize su sağlayan Hizan isale hattı boyunca yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle dere suyunda donma meydana gelmiş ve su akışında ciddi azalma yaşanmıştır. Bu durum, şehir şebekesine verilen su miktarını doğrudan etkilemektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına, su kullanımında tasarruflu davranılması büyük önem taşımaktadır. Günlük su tüketiminde dikkatli olunması, ilerleyen süreçte yaşanabilecek olası su kesintilerinin önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır" denildi.