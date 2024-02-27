Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 ölü

Siirt’in Şirvan ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Taşyaka köyünde patpat, sürücüsü M.B.’nin kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Şirvan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

M.B.’nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.