Siirt’te tarım aracına kolunu kaptıran çiftçi hastaneye kaldırıldı

Siirt’te tarım aracına kolunu kaptıran çiftçi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, merkez Conkbayir Mahallesi’nde Halit Dayan (63), patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile bahçesini sürerken bir anlık dikkatsizlik sonucu patpatın bıçağına kolunu kaptırdı.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Dayan, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.