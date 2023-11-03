Siirt’te tır devrildi: 1 yaralı

Siirt-Bitlis karayolunda kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Bitlis karayolunda 27 A 10 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.