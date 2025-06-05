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Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.06.2025 21:37
  • Giriş: 05.06.2025 21:37
  • Güncelleme: 05.06.2025 21:37
Kaynak: İHA
Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Baykan karayolu Çaykaya köyü mevkiinde meydana geldi. 34 KPL 434 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri ekibi sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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