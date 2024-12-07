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Siirt’te yoğun sis beraberinde kaza getirdi

Siirt ve çevresinde etkili olan yoğun sisten dolayı 2 araç çarpıştı.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 12:59
  • Giriş: 07.12.2024 12:59
  • Güncelleme: 07.12.2024 12:59
Kaynak: İHA
Siirt’te yoğun sis beraberinde kaza getirdi

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi.

Yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesiyle sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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