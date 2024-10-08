Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt’te yol yapım çalışmasında iş kazası: 2 yaralı

Siirt’te yol yapım çalışması sırasında boya hortumunun parlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 23:55
  • Giriş: 08.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 09.10.2024 00:33
Kaynak: İHA
Siirt’te yol yapım çalışmasında iş kazası: 2 yaralı


Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan yolunda yol çizgilerini çizen işçiler Mehmet Salih C. ve Şahin Ç., boya tabancasını temizledikleri sırada içi sıcak boya dolu hortumun patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol