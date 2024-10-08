Siirt’te yol yapım çalışmasında iş kazası: 2 yaralı



Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan yolunda yol çizgilerini çizen işçiler Mehmet Salih C. ve Şahin Ç., boya tabancasını temizledikleri sırada içi sıcak boya dolu hortumun patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.