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Siirt’te yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.12.2024 13:41
  • Giriş: 22.12.2024 13:41
  • Güncelleme: 22.12.2024 13:41
Kaynak: İHA
Siirt’te yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Siirt’te yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda, minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Siirt Kurtalan yolu Kayabağlar yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 56 ABE 204 plakalı transit minibüs ile 34 LSS 14 plakalı yolcu otobüsü yoğun sis nedeniyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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