Siirt’te zabıtadan okul kantinlerine denetim

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla kent merkezindeki ilköğretim okullarının kantinlerinde denetim yaptı.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde bulunan ilköğretim okullarında gerçekleştirdiği kontrollerde, okul kantinlerinde satışı yasak olan gıda ürünleri ile gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Zabıta ekipleri, uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanları bilgilendirdi. Gıda satışı yapan işletmelere yönelik genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda yürütülen denetimlerin devam edeceği bildirildi.