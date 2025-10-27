Şık Makas direnişi tüm yurda yayıldı

Emek Servisi

Tokat’ın Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Şık Makas / Crs Denim fabrikasında işçilerin başlattığı direniş, dün 20’nci gününde Tokat Kent Meydanı’na taşındı. Ücretlerini alamayan işçilerin fiili greve çıkmasıyla işten çıkarılan 800 işçi, örgütlü bulundukları Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) ile birlikte kent meydanına yürüdü.

“Şık Makas’ta patron ve sarı sendika zulmüne son! İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!” yazan pankart açan işçiler, ellerinde de “İş, ekmek, özgürlük”, “Yılın en şık direnişi Şık Makas direnişi” ve “İşçinin emeğine göz dikenlere tokat gibi direniş” dövizleri taşıdı. İşçiler, kent meydanında gerçekleştirdikleri basın açıklamasında haklı talepleri karşılanana dek mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini duyurdu. BİRTEK-SEN yurt genelinde de Şık Makas çalışanı üyelerine destek eylemleri gerçekleştirdi. İstanbul, Ankara, Adana, Bursa ve Antep’te firmanın üretim yaptığı mağazalar önünde eylem düzenlendi.