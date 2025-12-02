Giriş / Abone Ol
Şık Makas direnişinde bir kazanım daha: Kod 22'ler kalkıyor

Tokat Şık Makas'taki işçilerin başlattığı direnişte bir kazanım daha elde edildi. BİRTEK-SEN tarafından yapılan açıklamaya göre KOD 22'ler kaldırılıyor.

Çalışma Yaşamı
  • 02.12.2025 20:33
  • Giriş: 02.12.2025 20:33
  • Güncelleme: 02.12.2025 20:38
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: BİRTEK-SEN

Tokat'ta 58 gün önce başlayan Şık Makas direnişi sürerken aktif sendika BİRTEK-SEN sosyal medya hesabından direnen işçilerin bir kazanım daha elde ettiğini duyurdu. Yapılan duyuruya göre işçiler KOD 22'leri kaldırtıyor.

Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

Tokat Şık Makas işçilerinin direnişi kazanımlarla sürüyor.

İşçilerin üzerindeki kodlar kaldırılmaya ve işçilere işsizlik maaşı bağlanmaya başlandı.

Ödenmeyen aylıklardan dolayı 6 Ekim’de iş bırakan ve 8 Ekim’den itibaren kod 22’yle işten atılan Şık Makas işçileri, sendikamız BİRTEK-SEN öncülüğünde sürdürdükleri direnişin 58. gününde kodları kaldırtmayı başardı.

Bu daha başlangıç… Bütün haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek! Direne direne kazanacağız!

