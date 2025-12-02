Şık Makas direnişinde bir kazanım daha: Kod 22'ler kalkıyor
Tokat Şık Makas'taki işçilerin başlattığı direnişte bir kazanım daha elde edildi. BİRTEK-SEN tarafından yapılan açıklamaya göre KOD 22'ler kaldırılıyor.
Tokat'ta 58 gün önce başlayan Şık Makas direnişi sürerken aktif sendika BİRTEK-SEN sosyal medya hesabından direnen işçilerin bir kazanım daha elde ettiğini duyurdu. Yapılan duyuruya göre işçiler KOD 22'leri kaldırtıyor.
Sendikadan yapılan açıklama şöyle:
Tokat Şık Makas işçilerinin direnişi kazanımlarla sürüyor.
İşçilerin üzerindeki kodlar kaldırılmaya ve işçilere işsizlik maaşı bağlanmaya başlandı.
Ödenmeyen aylıklardan dolayı 6 Ekim’de iş bırakan ve 8 Ekim’den itibaren kod 22’yle işten atılan Şık Makas işçileri, sendikamız BİRTEK-SEN öncülüğünde sürdürdükleri direnişin 58. gününde kodları kaldırtmayı başardı.
Bu daha başlangıç… Bütün haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek! Direne direne kazanacağız!
ŞIK MAKAS DİRENİŞİNDE— BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) December 2, 2025
BİR KAZANIM DAHA
KOD 22’LER KALKIYOR
Tokat Şık Makas işçilerinin direnişi kazanımlarla sürüyor. İşçilerin üzerindeki kodlar kaldırılmaya ve işçilere işsizlik maaşı bağlanmaya başlandı.
Ödenmeyen aylıklardan dolayı 6 Ekim’de iş bırakan ve 8 Ekim’den… pic.twitter.com/55PW0512bP