Şık Makas emekçileri bayramda omuz omuza

EMEK SERVİSİ

Yaklaşık 6 aydır gasp edilen tazminat hakları için direnen Şık Makas işçileri, bayramın üçüncü gününe grev çadırlarında girdi. İşçiler, aylardır omuz omuza direndikleri çadırda birbirlerine ve gelen destekçilerine çikolata, şeker ikram ederek bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından yapılan basın açıklamasında işçi temsilcisi Veysel Yılmaz ile BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp söz aldı.

İşçiler BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasına tepki göstererek "Mehmet Türkmen derhal serbest bırakılsın!" dedi.

Bayram günü bir araya geldikleri direniş alanlarında, aylardır çeşitli yerlerde, şehirlerde dile getirdikleri taleplerini yineledi. Açıklamayı Şık Makas işçileri adına okuyan Kılıçalp, "Ödenmeyen alacaklarımızın tamamı ve tazminatlarımız derhal ödensin. Son 2 yıl içinde tazminatsız şekilde işten atılan yüz binlerce tekstil işçisi ve yıllardır çalışıp hak ettiği tazminatı almak için kılı kırk yaran milyonlarca işçi adına sesleniyoruz. Kıdem tazminatı hakkı güvenceye alınsın. İşçilerin kasasından patronlara teşvik aktarmaktan vazgeçin. İşçilerin emeğinden ve kasasından gasp edilen sermayeyle yurt dışına yatırım yapılmasının önüne geçilsin. İşçilerin tazminatına ve işsizlik maaşına çökmek için kullanılan kod sistemi değiştirilsin, işçilerin beyanı esas alınsın. Patronları değil işçileri koruyan yasal düzenlemeler yapılsın” taleplerini dile getirdi. Kılıçalp, Tokat, Çorlu ve İstanbul'daki Şık Makas işçilerinin haklarımızı alana kadar mücadelelerinin süreceğinin altını çizerek “Direne direne kazanacağız” dedi.