Şık Makas işçileri başkentten seslendi

Emek Servisi

Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Şık Makas/ Cross Jeans Tekstil fabrikasında hakları gasp edilen işçiler dün Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya SOL Parti, Emek Partisi, KESK ve çok sayıda demokratik kitle örgütü destek verdi.

“Tokat’tan seslendiğimizde sorunlarımızı duymayan yetkililere burnunun dibinden sesleniyoruz” denilen açıklamada iki sene önce 3 bin olan çalışan sayısının 700’e kadar düştüğü kaydedildi. Açıklamada Şık Makas fabrikasının, işçilerden kesilen vergilerin ‘teşvik’ adı altında patrona aktarılmasıyla neredeyse sıfır maliyetle kurulduğu vurgulandı: “Tokat’ta bizi 10 sene boyunca çıplak asgari ücrete, hiçbir sosyal hakkımız olmadan çalıştırdı. Her sene ihracatını katlayarak artırdı, kârını büyüttü. İSO 500’de yerini aldı. Her sene milyarlarca liralık kâr elde etti. Devletten aldığı teşvikler ve bizim sırtımızdan kazandığı paraları farklı sektörlere, hatta farklı ülkelere yatırdı. 10 senenin sonunda bize, ‘Farklı şehirlerde elektrik santralleri açıyoruz, Mısır’a fabrika kuruyoruz. Bu yüzden nakit yok, maaşlarınız yatmayacak’ dediler.”

2 binden fazla işçinin tazminatını alamadan ya işten atıldığı ya da tazminatını yakarak işten ayrılmaya zorlandığı belirtilen açıklamada aylardır geç yatırılan maaşların son 3 aydır hiç yatırılmadığı söylendi. Açıklama, şu sözlerle devam etti: “Buna ses çıkardığımız, çalıştığımızın karşılığını istediğimiz, aylıklarımızın yatmasını talep ettiğimiz için bizi çeşitli kodları kullanarak işten attı. Aylıklarımıza el koyduğu yetmiyormuş gibi şimdi de işsizlik maaşımızı ve tazminatımızı gasp etmeye çalışıyor. Bunu içeride yetkili olan Öz İplik İş Sendikası ile birlikte yaptı. Öz İplik İş Sendikası temsilcileri, önce aylıklarımızın yatması gereken yasal süreç geçtiği için bize ‘çalışmadan kaçınma hakkımızı’ kullanabileceğimizi söyledi. Sonrasında bizim hakkımızda ‘şiddet kullandıkları için işten atıldılar’ dediler.”

YAPTIRIM UYGULAYIN

İşçiler gerçekleştirdikleri açıklamada Çalışma Bakanlığı’na şu soruları sordu:

• “Patron param yok diyor ama Şık Makas fabrikası 2024’te 6 milyar liralık ihracat yaptı. Herhangi bir yaptırımda bulunmayı düşünüyor musunuz?

• Bu fabrikada fazla mesaiye zorlama, tehdit, hakaret, fiziksel şiddet, taciz aklınıza gelebilecek her türlü zorbalık uygulanıyor. Bu uygulamalara dair soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

• İşten çıkış kodlarını işçilerin haksızlığa karşı durmasını engellemek için mi yürürlükte tutuyorsunuz?