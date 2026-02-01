Şık Makas işçileri direnişin 4'üncü ayında yürüdü: "Anlaşmıyoruz"

Şık Makas işçileri, hakları için başlattıkları direnişin 4. ayında Tokat’ta düzenledikleri basın açıklamasıyla işverenin kıdem tazminatlarını taksite bölme dayatmasına karşı ses yükseltti. İşçiler, bireysel görüşmeler yoluyla arabulucu süreçlerine yönlendirilerek bölünmek istendiklerini belirterek, bu girişimlerin kabul edilmeyeceğini vurguladı. Görüşmelerin yalnızca işçi temsilcileri, sendika ve avukatlar aracılığıyla yürütülmesi gerektiğini ifade eden işçiler, "Ya tazminatlarımız tek seferde ödenecek ya da üretim yapılan uluslararası markalar garantör olacak" dedi.

Şık Makas işçileri, basın açıklamalarını Migros Depo işçilerinin yürüttüğü mücadeleye destek verme ve işten atılan, gözaltına alınan işçilerle dayanışma amacıyla bir Migros mağazası önünde yaptı.

Açıklamayı Şık Makas Temsilcisi Bilge Kara okudu.

"Şık Makas’ta baskının, mobingin, tehdidin, haksızlığın her türlüsünü yaşadık, yüzlerce işçi arkadaşımız alacakları gasp edilerek işten atıldı, bizim de aylarca maaşımız yatmadı" diyen işçiler, "4 ay önce, 6 Ekim’de, alacaklarımızı istemek ve işyeri yönetimiyle birlikte işçi düşmanlığı yapan sarı sendika Öz İplik İş temsilcilerinden hesap sormak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

4 AYLIK DİRENİŞİN KAZANIMLARI

Direniş boyunca elde ettikleri kazanımları hatırlatan işçiler, 6 Ekim’de başlattıkları mücadele boyunca patronun geri adımlarını şöyle sıraladı:

"Yüzlerce işçinin şiddet kullandığını iddia edip Kod 22 ile işten atan patron, Kodları kaldırmak zorunda kaldı.

Başta patronun dayattığı koşulları kabul etmemiz için üstümüzde sopa gibi kullandığı işsizlik maaşları bağlandı.

İçerideki aylıklarımız, yıllık izinlerimiz, mesai ücretlerimiz eksiksiz yatırıldı.

89 kişiyle asla anlaşmayacağını söyleyerek devreye soktuğu kara liste uygulamasını kaldırmak zorunda kaldı.

Kıdem tazminatımızı 6 ay ertelemeli, 12 taksitle ödemeyi dayattı ancak bugün gelinen aşamada 4 taksite kadar inmek zorunda kaldı.

İhbar tazminatını asla vermeyeceğini söylüyordu ancak bugün ihbar tazminatımızı da ödemeyi kabul etti."

İşçiler, bu kazanımların kararlı mücadeleleri sayesinde elde edildiğini vurgulayarak "Patronun her türlü oyununu, iftirasını, dalaveresini, direnişimizle, mücadelemizle, haklılığımızla püskürttük" dedi.

"ANLAŞMIYORUZ"

Açıklamada, ‘patronun her geri adımın ardından yeni oyunlarla işçilerin karşısına çıktığı’ belirtildi. Son olarak işçilerin tek tek aranarak arabulucu tutanaklarına imza atmalarının istendiği, bunun da direnişi bölme girişimi olduğunun ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biz hakkımız olanı istiyoruz. Bunun için baştan beri görüşmeye açığız. Ancak bize oyunla, hileyle, iftirayla gelirseniz, cevabımız belli.

Patronun oyununu biliyoruz. Bu yüzden buradan sesleniyoruz, bu koşullarda anlaşmıyoruz.

Patron bundan 2 ay önce uluslararası markalara bir liste verdi ve 89 işçi arkadaşımızın isimlerinin karşısına, siyah bant altında, tek tek büyük harflerle ANLAŞMIYORUZ yazdı.

Kara liste uygulamasını direnişimizin kararlılığıyla iptal ettirdik.

Bugün buradan aynı kararlılıkla, yüzlerce işçiyle birlikte patrona, patronun ifadeleriyle sesleniyoruz:

Bize dayattığınız koşullarda ANLAŞMIYORUZ!

Patron bizim birliğimizi dağıtmak için zaman kazanmak istiyor, ağırdan alıyor.

Bir kez daha söylüyoruz. Ya Şık Makas’ın ürünlerini ürettiği uluslararası markalar alacaklarımız için garantör olacak, ya da tazminatımız taksitsiz, tek seferde ödenecek.

Görüşmek istiyorsanız, işçi temsilcilerimiz, sendikamız, avukatlarımız belli. Muhatabınız belli.

Bunlar dışında yeni bir teklifte bulunmayın, bizi tek tek aramayın, kirli oyunlarınızı kendinize saklayın.

İlk günkü kararlılıkla söylüyoruz:

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız.

Direne Direne Kazanacağız."