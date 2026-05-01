Şık Makas işçilerinden 1 Mayıs kutlaması

Öz İplik İş Sendikası, Tokat Şık Makas CRS Tekstil fabrikasında düzenlediği etkinlikle 1 Mayıs’ı kutladı.

1 Mayıs, Tokat’ta faaliyet gösteren Şık Makas CRS Tekstil fabrikasında kutlandı. Öz İplik İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş, fabrika bahçesinde işçilerle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Program, sendika yetkilileri ve işçilerin birlikte çektiği halaylar ve oyun havaları ile sona erdi.