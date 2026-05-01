Şık Makas işçilerinden 1 Mayıs kutlaması

Tokat’taki Şık Makas CRS Tekstil fabrikasında 1 Mayıs, Öz İplik İş Sendikası’nın düzenlediği etkinlikle kutlandı.

  • 01.05.2026 12:22
  • Giriş: 01.05.2026 12:22
  • Güncelleme: 01.05.2026 13:32
Kaynak: ANKA
Şık Makas işçilerinden 1 Mayıs kutlaması
Fotoğraf: ANKA

Öz İplik İş Sendikası, Tokat Şık Makas CRS Tekstil fabrikasında düzenlediği etkinlikle 1 Mayıs’ı kutladı.

1 Mayıs, Tokat’ta faaliyet gösteren Şık Makas CRS Tekstil fabrikasında kutlandı. Öz İplik İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş, fabrika bahçesinde işçilerle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Program, sendika yetkilileri ve işçilerin birlikte çektiği halaylar ve oyun havaları ile sona erdi.

