Şık Makas işçilerinin direniş çadırı ateşe verildi

Hakları için 121 gündür BİRTEK-SEN'de örgütlü olarak direnen Şık Makas/CRS işçilerinin direniş çadırı ateşe verildi. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Tokat Valiliği ve Emniyet'e seslendi.

Türkmen, "Olay yerine gelen polis ekipleri Şık Makas fabrikasına ait kamera kayıtlarını almadan gitmiş. Delil toplama talebini reddetmişler. Bu işler böyle mi oluyor" diye sordu.

121 gündür BİRTEK-SEN'de örgütlü olarak direnen Şık Makas/CRS işçilerinin direniş çadırı yakıldıhttps://t.co/dOxVpoUEhE pic.twitter.com/wLpPOMNKao — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 3, 2026

"SORUMLUYU AÇIKLAYIN"

Sendikadan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada yaşananlar şöyle anlatıldı:

"Bu sabah direniş alanına gelen işçiler bu görüntülerle karşılaştı. Çadırımız Şık Makas fabrikasının tam karşısında. Fabrika önünde 24 saat bekleyen güvenlik görevlileri ve kamera var. Polise şikayette bulunduk, kamera görüntülerinin ve fabrika güvenlik görevlilerinin ifadelerinin alınmasını talep ettik. Eğer görüntüleri paylaşmaz ve bu konuda hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bir açıklama yapmazlarsa bu saldırının faili Şık Makas patronu ve başından beri patronun tetikçiliğini yaparak işçi düşmanlığı yapan ve bizi hedef gösteren sarı sendika Öz İplik-İş’in temsilcileridir."

"KORKU DUVARLARINI ÇOKTAN AŞTIK"

Dayanışma çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Direnişin başından beri patron ayakçısı sarı sendikanın her şikayetinde arkadaşlarımızı ifadeye götüren, gözaltı yapan, hatta ev hapsi cezası verenlerin, daha önce işçi arkadaşlarımız darp edildiğinde dahi karşı taraf hakkında hiç bir işlem yapmayanların bu alçakça sabotaj karşısında nasıl tutum alacaklarını göreceğiz. Böyle saldırılarla bizi yıldıracağını sananlara bir kez daha sesleniyoruz: Biz korku duvarlarını çoktan aştık, haklarımız ve onurumuz için verdiğimiz bu mücadelede artık hiç bir güç bizi yolumuzdan döndüremez. Ne yaparsanız yapın, bütün haklarımızı almadan bu direniş ateşini söndüremeyeceksiniz! Bu vesileyle, bütün Tokat halkına ve Türkiye’deki bütün emek dostlarına Şık Makas işçileriyle dayanışmayı büyütme çağrısı yapıyoruz."