Şık Makas işçisi direnişin 4’üncü ayında yürüyor

EMEK SERVİSİ

Şık Makas işçileri direnişin 4. ayında hakları için yürüyecek. Şık Makas işçileri, BİRTEK-SEN öncülüğündeki direnişlerini 4 aydır sürdürüyor.

"Bize ‘bir hafta bile dayanamazlar’ dediler. Ama bütün haklarımızı kazanmaya çok yakınız" diyen işçiler, bugün Tokat’ta yürüyüş yapacak.

BİRTEK-SEN de bugün saat 13.00’te Tokat Meydan Cami önünde başlayacak yürüyüşe çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İçerde biriken bütün ücretlerimizi aldık. Ahlaksız ve yalancı kodları değiştirdik. İşsizlik ödeneğinden yararlanma hakkımızı kazandık. Senelik izin ücretlerimizi aldık. Bir tek kıdem ve ihbar tazminatlarımız kaldı. Artık son düzlüğe geldik. Kazanmaya çok yakınız. Haklı ve onurlu kavgamıza bir kez daha omuz verin! 1 Şubat Pazar 13.00’te, Meydan Camii önünde toplanıp Cumhuriyet Meydanı’na yürüyoruz."