Şık Makas işçisi Kara’ya verilen ev hapsi kaldırıldı

Emek Servisi

Tokat’ta ödenmeyen ücretleri için eyleme geçmelerinin ardından hukuksuzca işten çıkarılan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi Şık Makas/Cross Jeans işçilerinden Buse Kara hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı. BİRTEK-SEN İşçi Temsilcisi Buse Kara 10 Kasım’da gözaltına alınmış ertesi gün ise ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

BENİ DİRENİŞTEN KOPARAMADILAR

Cezası kaldırılan Kara, direniş alanına gitti. BİRTEK-SEN tarafından yapılan açıklamada, “Buse tekrar direniş alanında!” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “10 Kasım’da gözaltına alınıp, 11 Kasım’da ‘Cumhurbaşkanı’na tehdit’ suçlamasıyla hukuksuz bir şekilde ev hapsi cezası verilen sendikamız üyesi, Şık Makas işçi temsilcilerinden Buse Kara’nın ev hapsi cezası kaldırıldı.

Ayağındaki elektronik kelepçe çıkarılınca soluğu direniş alanında alan Buse Kara, ‘Beni mücadeleden, direnişten koparmak istediler ama başaramadılar. Bu haksız ve hukuksuz cezayla korkacağımızı, susacağımızı sandılar. Korkmuyoruz ve susmuyoruz! Çünkü bizim için özgürlük haksızlığa karşı, ekmeğimiz, haklarımız ve onurumuz için mücadele etmektir! Çünkü özgürlük direnmektir! Direne direne kazanacağız!’ şeklinde konuştu.”