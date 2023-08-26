Şikayetçi olduğu şahsı uzun namlulu silahla öldürdü

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir kişi tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında şikayetçi olduğu şahsı, uzun namlulu silahla öldürdü.

Ajans Haberleri 26.08.2023 23:14 Giriş: 26.08.2023 23:14

Güncelleme: 26.08.2023 23:14 Kaynak: İHA

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