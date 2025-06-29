Şikâyetlere de kulak tıkamışlar

HABER MERKEZİ

Kadınlar maruz bırakıldıkları şiddete karşı yetkili mercilere şikâyette bulunsa da şiddeti önleyecek mekanizmalar işletilmiyor.

İstanbul Sarıyer’de eskiden nişanlı olduğu Samet T. tarafından katledilen 18 yaşındaki Oya Budak’ın, cinsel saldırıya maruz bırakılmasının ardından emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Yaklaşık 6 ay önce Anıl Ö. tarafından uğradığı saldırıya ilişkin ifade veren Budak, 7 Haziran’da Anıl Ö.’den şikâyetçi oldu. Budak, ifadesinde cinsel saldırı sonucu hamile kaldığını belirtirken bu süreçte Anıl Ö.’nün, babasını birçok kez ona zarar vermesi yönünde kışkırttığını söyledi.

Suçlamalara karşılık Anıl Ö., “Biz Oya ile isteği dahilinde ya da dışında hiç cinsel birliktelik yaşamadık” diyerek kendini aklamaya çalıştı. Budak, 25 Haziran akşamı Samet T. tarafından bebeği ile birlikte katledilmiş, Samet T. gözaltına alınmıştı. Öte yandan, Oya Budak'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Anıl Ö.’nün de tutuklandığı öğrenilmişti.

Antep'te ise 38 yaşındaki Emel Akbaş Bayhan, 3’üncü kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, evli olduğu M.Ş.B. gözaltına alındı. M.Ş.B., ifadesinin ardından serbest bırakılırken Akbaş’ın ailesi serbest kalmasına tepki gösterdi. Önceki gün sabah 05.30 saatlerinde Onat Kutlar Mahallesi’nde evinin yatak odasındaki penceresinden düşen Emel Akbaş’ın ölümüne ilişkin annesi Muazzez Akbaş, kızının intihar ettiğini düşünmediğini söyleyerek daha detaylı soruşturma istediklerini kaydetti: “Kızım intihar etmez. Sürekli kızımı tehdit ediyordu. Tutuklanmasını istiyorum. O dışarıda gezerse ben yaşayamam."Maktulün ölüm kayıtlarında başının üzerine düşmesi de intihar eden birisinin göstereceği reflekse uygun değil. Hareketsizce yere düşme şekli şüpheli” dedi.

Adana Ceyhan Belediye Evleri Mahallesi’nde yaşayan Eyüp Atabey, 26 Haziran’da yengesi Sebahat Atabey'i kesici aletle ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan 33 yaşındaki Atabey, dün yaşamını yitirdi.