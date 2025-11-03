Şikâyetten sonra şiddet: Gazeteciye sistematik saldırı!

İlayda SORKU

İstanbul Ataşehir’de yaşayan CAN TV muhabiri Ezgi Soysal, dört yıldır sistematik taciz ve tehditlerine maruz kaldığı komşuları tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

Ev ve aracına zarar verilen, sokakta taciz ve tehditlere maruz kalan Soysal, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunmasına ve karakola başvurmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadığını ifade etti.

Saldırının ardından saatler süren hastane ve karakol işlemlerine rağmen saldırganlar hakkında işlem yapılmazken bölgedeki tehdit ortamının devam ettiği öğrenildi.

"YOLDAN GEÇENLER OLMASA BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ"

Yaklaşık dört yıldır yaşadığı süreci anlatan Soysal, “Evimin çevresi kirletiliyor, arabam zarar görüyor. Defalarca şikâyet ettim ama hiçbir önlem alınmadı. O akşam sokağa girmeden önce perdelerin arkasında beni izleyenleri gördüm. Bir kişi arabanın arkasından çıkıp küfrederek saldırdı. Yere düştüm, ardından kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık on kişi kafama ve vücuduma tekmeler attı. Yoldan geçen bir kadın ve bir çift olmasa beni öldüreceklerdi” dedi.

Tüm bu süreçte saldırıya kadar hiçbir önlem alınmadığını aktaran Soysal, “Bu duyarsızlık yüzünden neredeyse canımdan oluyordum. Ne benim ne de babamın can güvenliği var” dedi.