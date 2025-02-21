Sıkı para KOBİ’leri vurdu: Batık krediler yüzde 75,9 arttı

Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altına almak amacıyla uyguladığı sıkı para politikaları, kredi maliyetlerini artırdı. Faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, bankalar kredi verirken daha seçici davranmaya başladı. Bu durum özellikle finansal dayanıklılığı büyük şirketlere kıyasla daha düşük olan KOBİ’ler için ciddi bir finansman sorunu yarattı.

TÜİK verilerine göre ülkede 3 milyon 378 bin 611 küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) bulunuyor. Bu sayı tüm girişimlerin yüzde 99,7’sini ifade ediyor. İstihdamın ve üretimin büyük bir bölümünü üstlenen KOBİ’ler, yüksek faiz ortamında ayakta kalmakta zorlanıyor.

Sıkı para politikaları KOBİ’leri vurdu. Bankacılık Düzenleme ve De­netleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, toplam kredi hacmi 16 trilyon 663 milyar lira oldu. Bu kredilerin yüzde 26,3’lük bölümünü oluşturan 4 trilyon 375 milyar lirasını KOBİ kredileri oluşturdu. 2024’ün aynı döneminde KOBİ’lerin toplam kredi içerisindeki payı yüzde 27,4’tü. Yüksek faiz döneminde KOBİ’lerin krediye erişimi zorlaştı. Toplam krediler içerisinde KOBİ’lerin payı azaldı.

KOBİ’lerin bankalara olan kredi borçları yüzde 31,9 büyüdü. Krediye erişimdeki zorluklar nedeniyle KOBİ’lerin ödeme dengesi bozuldu. BDDK’nin son verilerine göre KOBİ’lerin takipteki kredileri 95 milyar 13 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 54 milyar lira olan takipteki kredi borçları yüzde 75,9 oranında büyüdü.

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MİLYONLAR BORÇ BATAĞINDA

Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre 14 Şubat ile biten haftada tüketici kredileri de arttı. Tüketici kredileri bir haftada 2 trilyon 67,2 milyar TL’den 2 trilyon 90,9 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 879,6 milyar TL’den 1 trilyon 915,3 milyar TL’ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 320,2 milyar TL’den 324 milyar TL’ye çıktı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 966 milyar TL’den, 916,6 milyar TL’ye geriledi.