Sıkılaşma sanayiyi vurdu!

İktidarın enflasyonu düşürme vaadiyle uyguladığı sıkılaşma adımlarıyla birlikte Türkiye ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde büyüme yavaşladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü. Tahminler, ekonominin yüzde 3 büyümesi yönündeydi.

Gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYH) oluşturan faaliyetler incelendiğinde birçok sektörde büyümenin yavaşladığı, sanayide ise daralma gerçekleştiği görüldü. Sanayi sektörü yüzde 1,8 azaldı.

"SEKTÖRDEKİ KÜÇÜLME YÜZDE 3'E YAKIN"

Ekonomist Mustafa Sönmez, sektördeki küçülmenin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'e yakın olduğunu yazdı.

Sönmez, X hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜİK'e göre,sanayi dışı sektörler 2. çeyrekte büyümelerini sürdürüken ekonominin belkemiği imalat sanayiinde esas daralma görüldü ve sektör 2023 2. çeyreğine göre %3 e yakın küçüldü Enerji ve madenciliği de içeren geniş anlamda sanayide küçülme %2'yi buldu" ifadelerini kullandı.

Sanayide sert düşüş!

TÜİK'e göre,sanayi dışı sektörler 2. çeyrekte büyümelerini sürdürüken ekonominin belkemiği imalat sanayiinde esas daralma görüldü ve sektör 2023 2. çeyreğine göre % 3 e yakın küçüldü

Enerji ve madenciliği de içeren geniş anlamda sanayide küçülme %2 'yi buldu pic.twitter.com/K6Oncwomo3 — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) September 2, 2024

KAMU HARCAMALARI ARTTI

Kamu harcamaları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,7 arttı.Verilere göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,5 arttı.



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 33,8 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 40,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,6 iken yüzde 37,4 oldu.

