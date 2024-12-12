Sıkıyönetim faturası

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Asya’nın dördüncü büyük ekonomisi ve ABD’nin önemli bir müttefiki olan Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık’taki başarısız sıkıyönetim ilanının neden olduğu kriz derinleşiyor. Ulusal Meclis’in önceki Yoon’un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısının ardından polis dün Devlet Başkanlığı Ofisi ile Ulusal Polis ve Seul Metropol Polisi merkezlerine baskınlar düzenledi. Baskın geniş çaplı bir siyasi ve hukuki kargaşaya yol açtı.

Hafta sonunda da "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

BAŞKANI DA TUTUKLARLAR

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Başsavcısı Oh Dong-woon da meclis komitesine verdiği ifadede olay hakkında kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü ve her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını belirtti.

Oh, "Eğer koşullar izin verirse, acil gözaltı veya mahkeme kararıyla tutuklama talep edebiliriz" ifadesini kullandı. Bir milletvekilinin, "Bunu yapacak iradeniz var mı?" sorusuna Oh, "Bu konuda evet, irademiz oldukça yüksek" şeklinde yanıt verdi. Sıkıyönetim ilanıyla ilgili CIO’nun yanı sıra savcılık da soruşturma yürütüyor. Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet" ve "görevi kötü kullanma" suçlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanmıştı.

ÖĞRENCİLER MEYDANLARDA

Başarısız sıkıyönetim ilanının ardından ülkede Başkan Yoon’un görevden alınması için düzenlenen protestolar da devam ediyor. Sendikalar, işçiler ve öğrenciler Yoon’ın görevden azledilmesi için meydanlarda. son olarak başkent Seul’de üniversite öğrencileri ulusal meclis önünde düzenledikleri eylemlerde Yoon’un görevden alınması çağrısı yaptı.

Savcılık, söz konusu soruşturma kapsamında, Yoon’un sıkıyönetim ilan etmesini kendisine önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’u 8 Aralık’ta gözaltına almış, ardından da tutuklanmıştı. Kim’in tutuklandıktan tutulduğu ceza evinde intihar girişiminde bulunduğu açıklandı. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre Kim, intihar girişiminden sonra hastaneye kaldırıldı, durumu şu an stabil.

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NE OLMUŞTU?

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı. Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu. Karar Parlamentoda vekiller tarafından reddedilmiş, ordu da kışlasına dönmüştü.