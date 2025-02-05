Sıla bebek davasında 2’nci duruşma bugün

Haber Merkezi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin davasında ikinci duruşma bugün yapılacak. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ikinci duruşmada sanıklar savunmasını yapacak.

Malkara’da geçtiğimiz yıl komşu çocukları G.K. ve K.A. tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu ağır yaralanan ve 30 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024’te hayatını kaybeden Sıla bebeğin ölümüne ilişkin dava açılmıştı.