Sıla Gençoğlu, Harbiye'de sahne aldı

Sıla Gençoğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Konseri izleyenler arasında yer alan usta oyuncu Haluk Bilginer, kızı Nazlı ile birlikte Sıla’nın şarkılarına eşlik etti.

Gecenin en özel anlarından biri ise Sezen Aksu’nun “Namus” şarkısı sırasında yaşandı. Sıla, sahnede vokalistlerinden Dünya Kızılçay’ın yerine geçerek ona sahne arkasından vokal yaptı ve alkış topladı.

“Dan Sonra” ve “Mesela” gibi enerjik parçalarla konserine hızlı bir başlangıç yapan sanatçı, “Kafa”, “Afitap”, “Muhbir”, “Saki” ve “Yan Benimle” gibi sevilen şarkılarını Harbiye’yi tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.