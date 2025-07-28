Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sıla Gençoğlu, Harbiye'de sahne aldı

Pop müziğin en etkileyici kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda BKM organizasyonuyla sahne aldı. Haluk Bilginer’in Kızı Nazlı ile söyledi

Kültür Sanat
  • 28.07.2025 10:30
  • Giriş: 28.07.2025 10:30
  • Güncelleme: 28.07.2025 10:35
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Sıla Gençoğlu, Harbiye'de sahne aldı

Sıla Gençoğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Konseri izleyenler arasında yer alan usta oyuncu Haluk Bilginer, kızı Nazlı ile birlikte Sıla’nın şarkılarına eşlik etti.

Gecenin en özel anlarından biri ise Sezen Aksu’nun “Namus” şarkısı sırasında yaşandı. Sıla, sahnede vokalistlerinden Dünya Kızılçay’ın yerine geçerek ona sahne arkasından vokal yaptı ve alkış topladı.

“Dan Sonra” ve “Mesela” gibi enerjik parçalarla konserine hızlı bir başlangıç yapan sanatçı, “Kafa”, “Afitap”, “Muhbir”, “Saki” ve “Yan Benimle” gibi sevilen şarkılarını Harbiye’yi tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.

BirGün'e Abone Ol