Silah bırakılırken Karasu da olacak

HABER MERKEZİ

İmralı ve Ankara arasındaki “anlaşma” kapsamında kendisini feshetme kararı alan PKK’nin silahlarını teslim etmek yerine imha edeceği ileri sürüldü. IKBY’nin Süleymaniye kentinde 10-12 Temmuz tarihleri ​​arasında silah bırakacak olan PKK’den ilk etapta 20-30 kişilik bir grubun silah bırakması beklenirken sürece dair farklı haberler gelmeye devam ediyor.

Barzani yönetiminin yayın organı Rudaw’da çıkan “PKK’nin Süleymaniye’de silah bırakmasının perde arkası” başlıklı yazıda yaklaşık 40 PKK üyesinin, resmi bir törenle silahlarını teslim edeceği belirtildi. Yazıda, KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu’nun da törende hazır bulunacağı ve silah bırakan isimlerden biri olacağı iddia edildi. Buna göre Karasu, tören sonrasında PKK adına bir mesaj okuyacak, ardından katılımcılar Kandil’e dönecek.

Karasu önceki gün Medya TV’ye verdiği röportajda “devlet içinde bir kesimin süreci bozmak istediğini” ileri sürmüştü. Öte yandan törenin uluslararası medyaya açık olup olmayacağı da netleşmiş değil. Ancak silah bırakma anının görüntülerinin paylaşılacağı belirtiliyor.

Rudaw’daki yazıda teslim edilecek tüm silahların, türü ve sayısıyla birlikte kayıt altına alınacağı ve MİT’e teslim edileceği kaydedildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün silahların özel elektrikli cihazlarla eritilerek imha edileceğini açıklamıştı. Silah bırakma adımının ardından temmuz ayı ortasında Meclis’te, “Barış Sürecini Başarıya Ulaştırmak için Milli Destek ve Birlik Komisyonu” kurulması planlanıyor. Komisyonun 30 ila 40 milletvekilinden oluşması öngörülüyor. Bu adımın ardından, siyasi partilerin talebi hâlinde İmralı’nın kapıları da açılacak.

Yazıdaki iddiaya göre ancak DEM Parti heyetinde önemli bir değişiklik gündemde. Bakırhan’ın son açıklamaları Öcalan’ı kızdırmış ve Öcalan, Bakırhan’ın DEM Parti heyetinden çıkarılmasını talep etmiş. Şu anda DEM Parti, Bakırhan’ın yerine heyette yer alacak bir hukukçuyu belirlemek için çalışmalar yürütüyor.