‘Silah bırakma izleme kurulu’ hazırlanıyor

PKK’nin silah bırakma sürecinin ilerlemesi için hazırlanan yasa tasarısının ayrıntılarının belli olmaya başladı. PKK’nin silah bırakma sürecini izlemek ve toplumsal uyum çalışmalarını yürütmek için “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” kurulması planlandığı bildiriliyor. Haberler. com haber sitesinden Şerife Güzel’in özel haberine göre hükümetin “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti’nin ise “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” olarak adlandırdığı süreç ile ilgili yasa çalışmalarına hız verildi.

KANUN TEKLİFİ VERİLECEK

Bunun yanı sıra PKK’nin silah bıraktığının teyit ve tespitinin ardından işletilecek süreci yürütmek üzere oluşturulması planlanan mekanizmanın detayları belli olmaya başladı. Üzerinde çalışılan taslağın adının "Toplumsal Bütünleşme ve Milli Dayanışma Kanun Teklifi” olması planlanıyor. Taslağa göre işletilecek mekanizmayı ve tüm süreci, oluşturulacak bir kurul takip edecek. Kurul’un adı, “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” olacak.

Kurul, hem kurumlar arası eş güdümü sağlayacak hem de sahadan gelen bilgiler çerçevesinde silah bırakan terör unsurlarına uygulanacak prosedürleri takip edecek. Kurulda MİT Başkanlığı, İçişleri, Milli Savunma, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı’nın temsilcileri olacak. Kurul, PKK’nin tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve silah bırakma sürecini objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterler çerçevesinde izleyecek ve tespitleri yapacak. Silah bırakmanın tamamlandığının tespit edilmesinin ardından örgüt üyelerinin toplumsal hayata uyumu için planlamaları da bu kurul yapacak.

TBMM’YE RAPOR VERECEK

Kurul süreçteki aşamaları rapor halinde TBMM Başkanlığı’na sunacak. Kurulun alacağı kararların farklı kamu kurumlarınca uygulanmasını sağlayacak mekanizma da işletilecek. Kurumların birlikte hareket etmesi sağlanacak.