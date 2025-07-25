Silah bırakmanın ardından ilk: DEM Parti İmralı Heyeti ve Öcalan'ın görüşmesi sona erdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK'li 30 kişilik bir grubun silahlarnı bırakıp yakmasının ardından başlattığı siyasi parti ziyaretlerini tamamladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gitti.

Saat 16.15 sıralarında söz konusu görüşmenin tamamlandığı ifade edildi.

Heyetin yazılı açıklama yapması bekleniyor.