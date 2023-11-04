Silah bulunduran 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da silah bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma ile G.A. ve A.Ç. isimli şahısların silah bulundurduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 1 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 142 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

Şahıslar sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.