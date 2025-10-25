Silah diplomasisi: Liderler Londra’da

Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rus varlıklarının Kiev için kullanılması konusunda uzlaşamazken Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski, Gönüllüler Koalisyonu toplantısı için İngiltere’ye gitti.

Brüksel’de önceki gün yapılan AB Liderler Zirvesi’nde Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından 140 milyar avronun Kiev için kullanılması kararı aralık ayına ertelendi. STARMER’DAN DESTEK Brüksel’deki zirvenin ardındanUkrayna lideri Zelenski, 30’dan fazla ülkeden oluşan “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına katılmak için İngiltere’ye gitti. Başkent Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Zelenski, Rusya’ya baskıyı artırma ve ülkesinin silahlandırılmasını hedeflerken Starmer, Ukrayna için uzun menzilli askeri kapasite konusunda daha fazlasının yapılabileceği sinyalini verdi.

LİTVANYA’DAN SUÇLAMA

Avrupa’da “Rus tehdidine” karşı savaş hazırlıkları sürerken Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'ya ait askeri uçakların Litvanya'nın hava sahasını ihlal ettiğini belirtti. Nauseda, Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.