Silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek' operasyonu: 1558 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 72 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-8' operasyonları düzenlendiğini ve 1558 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-8 operasyonlarında; 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek, 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1335 silah ele geçirildi. 1558 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.



Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyeti tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.