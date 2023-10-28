Silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek' operasyonu: 1858 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 76 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek' operasyonları düzenlendiğini ve bin 858 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mercek operasyonlarında bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek ile 225 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda bin 858 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.