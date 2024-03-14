Silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kütahya ve Afyonkarahisar'da silahlı kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Kütahya ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.Y, M.P, Y.A, M.Ş, H.H.G, M.A. ile F.Ş. gözaltına alındı.

Adreslerde, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 2 tabanca parçası ele geçirildi.

Tabancalardan birinin, evin bahçesinde toprakta gömülü halde bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.