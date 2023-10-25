Silah kaçakçılığı yapan 3 çete çökertildi: 8 gözaltı

İzmir’de polisin düzenlediği operasyonda, silah kaçakçılığı yapan 3 ayrı çete çökertildi. 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapan 3 ayrı çete tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 19-23 Ekim tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 12 ev, 2 iş yeri ve 1 otomobilde yapılan aramalarda 23 tabanca, 'akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca, susturucu, 2 tüfek, 29 tabanca şarjörü, 1655 çeşitli çaplarda fişek, uzun namlulu AK- 47 mermisi, 69 çekirdek, 11 kovan, silah deneme istasyonu olarak kullanılan kum havuzu, balistik yelek, çok sayıda silah parçası, silah yapımında kullanılan alet ve yaklaşık 20 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.