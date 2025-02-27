Silah kaçaklığı operasyonu

Sivas’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’dan getirilen silahların Sivas’ta satılacağı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenlendi.

Sivas’ta kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda 16 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Operasyonda İstanbul’dan Sivas’a silah satışı yapmaya gelen U.A., B.L. ve kentte bu kişilerle hareket eden F.K. ve M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.