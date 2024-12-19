‘Silah kontrolleri geride kaldı’

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Batı’nın Rusya’ya karşı Ukrayna üzerinden yürüttüğü savaşta tarafların karşılıklı hamleleriyle tehlikenin boyutu büyüyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, dünyadaki askeri-politik durumun, dünyanın çeşitli bölgelerinde giderek artan sayıda silahlı çatışmayla karakterize olduğunu ve bunun temel nedeninin Batı'nın hâkimiyetini sürdürme arzusu olduğunu söyledi.

Gerasimov, ABD’nin yeni yıkıcı silahlar üretmek istediğini ve bu nedenle Soğuk Savaş döneminde yapılan uluslararası taahhütleri ve silah kontrol anlaşmalarını terk ettiğini söyledi.

HÂKİMİYET ARZUSU

Batı’nın olumsuz tavrının Rusya’nın nükleer caydırıcılık politikasını güncellemesini gerektirdiğini kaydeden Gerasimov, Rusya ile Batı arasındaki güven eksikliği nedeniyle Soğuk Savaş döneminde inşa edilen geniş nükleer cephanelikler üzerindeki silah kontrolünün geçmişte kaldığını söyledi. Rus General, “Batı’nın çifte standartları nedeniyle bugün asgari düzeyde bile güvene geri dönüş imkansız” dedi. Gerasimov, başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere dünya genelindeki çatışmaların sebebinin, Batı’nın kurallara dayalı düzende küresel hakimiyetini sürdürme çabasından kaynaklandığını söyledi.

NATO KUŞATIYOR

Gerasimov, Ukrayna’nın Rusya’yı uzun menzilli füzelerle vurmasının ardından ABD’nin savaşa doğrudan dahil olduğunu belirtti. ABD füzelerinin Avrupa ve Asya'ya konuşlandırılmasının “stratejik bir saldırı silahlanma yarışını” körüklediğini kaydeden Gerasimov, “ABD, Japonya ve Güney Kore üçlüsünün başrol oynadığı bir ‘Asya NATO’su kuruluyor. Avustralya ve Filipinler’in dahil olduğu yeni etkileşim biçimleri geliştiriliyor” dedi. Gerasimov, bu ittifaka Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin karşı olduğunu açıkça belirttiklerini söyledi.

ABD ÇEKİLMİŞTİ

ABD, 1972’de imzalanan Anti Balistik Füze Anlaşması’ndan (ABM) 2002’de, 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) ise 2019’da “Rusya’nın ihmallerini” gerekçe göstererek çekilmişti. Rusya ise 2023’te ABD’nin Ukrayna’ya yardımlarını gerekçe göstererek ABD ile nükleer silahların kısıtlanmasına yönelik kalan son anlaşma olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nı (Yeni START) askıya almıştı.

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SUİKAST EMRİ KİEV’DEN GELDİ

Moskova’da Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği suikastın yankıları sürüyor. Ukrayna gizli servisinin üstlendiği saldırıya ilişkin 29 yaşında Özbekistanlı bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde Ukrayna gizli servisini talimatı üzerine Moskova’ya geldiğini söyledi. Patlayıcıyı Kirillov’un yaşadığı binanın girişindeki elektrikli scootera yerleştirdiğini belirten şüpheli, korgenerali izlemek için bir araç kiraladığını ve araca kamera yerleştirdiğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise patlamanın terör eylemi olduğunu ve bunu Kiev yönetiminin organize ettiğini söyledi.

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NATO RESMEN FAALİYETTE

NATO’nun Rusya ile savaşan Ukrayna’ya yapılacak güvenlik ve eğitim yardımını koordine etmek için kullanacağı mekanizma, faaliyetlerine başladı. NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitimi" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine-NSATU) adı verilen mekanizmanın, Ukrayna’ya yardımların koordinasyonunu ABD ve ilgili uluslararası kuruluşlardan devralmaya başladığı duyuruldu.