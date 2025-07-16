Silah parasını Almanya’dan alacak

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ABD Başkanı Donald Trump Washington'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi, Ukrayna'ya silah göndereceklerini ancak parasını da NATO'dan alacaklarını söyledi. NATO ile bu konuda anlaştıklarını kaydeden Trump, Moskova'yı tehdit ederek "50 gün içinde bir anlaşmaya varılamazsa, çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız" ifadesini kullandı. Trump, "Rusya'dan çok mutsuzuz ve çok ciddi gümrük vergileri uygulayacağız... Yaklaşık yüzde 100" dedi.

ABD Başkanı ülkesinin Ukrayna'ya sağlanan silahlar için hiçbir ödeme yapmayacağını, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin bu maliyete katlanmaya "fazlasıyla istekli olduklarını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı "Biz ödeyelim" diyerek Ukrayna'ya silah yardımlarını yeniden başlatmaya ikna eden Almanya, Avrupalı müttefiklerine "pamuk eller cebe" çağrısı yaptı. Ukrayna'ya verilecek silahların finansmanını üstlenmeleriyle ilgili olarak "Biz bunu kendi çıkarlarımız için yapıyoruz" diyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Bu, Ukrayna kendisini Rusya'nın bombardıman terörüne karşı savunmasına yardımcı olacak. Ancak bu yolla barışın müzakere edilmesi için Moskova üzerinde baskı artabilir" görüşünü kaydetti.

Financial Times'ın haberine göre ise Trump'ın daha önce, 4 Temmuz'da yine Zelenski ile ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Ukrayna'yı Rusya topraklarını hedef alan saldırıları artırması için teşvik etti. Hatta Trump, Zelenski'ye ABD'nin uzun menzilli füzeler tedarik etmesi halinde Rusya topraklarının iç kesimlerindeki askeri hedefleri, dahası Moskova'yı vurup vurmayacağını da sordu. Gazetenin telefon görüşmesi hakkında bilgi sahibi olan kişilere dayandırdığı haberine göre Trump Zelenski'ye "Volodimir, Moskova'yı vurabilir misin?, Peki Saint Petersburg'u?" sorusunu yöneltti. Zelenski de Trump'ın bu sorusunu "Kesinlikle. Bize silahları verirseniz vururuz" sözleriyle yanıtladı.