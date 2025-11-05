Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 135 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "silah ve mühimmat kaçakçılığı"na yönelik operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün 41 ilde eş zamanla gerçekleştirilen operasyona ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

41 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

"Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde ‘silah ve mühimmat kaçakçılığına’ yönelik dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ele geçirdik. 135 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Erzincan, Van merkezli Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarımızda; 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası ele geçirdik.”