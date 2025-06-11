Silaha erişim kolay, denetim yok: Yorgun mermi can alıyor!

Bireysel silahlanmanın önüne geçilemiyor, rastgele havaya açılan ateşler ise ciddi yaralanmalar ve ölümlere neden oluyor.

Adana'da, hobi bahçesinde karnına yorgun mermi isabet eden resim öğretmeni Burak Ateş ve iş yerinde başına isabet eden döner ustası Ramazan Malgir yaralandı.

Ateş ve Malgir'e isabet eden mermiler ameliyatla alındı.

Antalya'da ise evinin bahçesinde bulunan kümesteki tavukları besleyen yabancı uyruklu Abdurrahman Omar boynuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, evlerinin bahçesinde bulunan kümeste beslediği tavuklarının yanına inen 26 yaşındaki Abdurrahman Omar, bir süre sonra acı içerisinde boynunu tutarak eve geri geldi. Kan kaybı yaşayan Omar, yakınları tarafından özel araçla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan ilk müdahalede sırasında Omar'ın boyun bölgesinden vücuduna mermi giriş izi olduğu ancak merminin vücudu terk etmediği belirlendi.

Omar, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"SİLAHLANMAYA KARŞI DENETİMLER ARTIRILMALI"Hobi bahçesinde karnına yorgun mermi isabet eden Ateş, bireysel silahlanmaya tepki gösterdi.

Ateş, daha sakin ve sessiz olduğu için hobi bahçesine gittiğini ancak bu olayla karşılaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ne eğlenmesini ne de bayram kutlamasını biliyoruz. Varsa yoksa elimize aldığımız silahla insanların hayatını resmen kabusa çeviriyoruz. Artık bunlar bitsin istiyoruz. İnsanlarla bu tür konularla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Bu yaşamı insanlar zorlaştırıyor. Şu anda vücudumda kalan kurşunla bir süreç geçiriyorum. Bu bizim için çok zor. Hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çektiğim acının yanında yaşamış olduğumuz depresif durum zaten bizi daha da geriye itiyor. Kalabalıktan kaçıp daha sakin topraklara gidiyoruz ama orada da bunlar başımıza geliyorsa ne yapacağımızı bilemez hale geliyoruz."

Silahlanmaya karşı denetimlerin artırılmasını isteyen Ateş, gençlerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.