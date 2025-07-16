Silaha, savaşa para akıtan Fransa tatilleri kaldırıyor

Atahan UĞUR

Silahlanma harcamalarına hız veren Fransa’da Başbakan François Bayrou, büyüyen bütçe açığını azaltmak için 'kemer sıkma' kapsamında Paskalya Pazartesi ve II. Dünya Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı 8 Mayıs bayramlarının kaldırılmasını teklif etti.

2026 bütçesinin ana hatlarını açıklayan sağcı Başbakan, başka tatil günlerinin de gözden geçirilebileceğini belirterek, “Ülkenin genelinde faaliyetlerin artması ve Fransa'nın durumunun iyileşmesi için tüm ulus daha fazla çalışmak zorunda” dedi.

Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa’nın borç batağına saplanabileceğine dair endişelerini belirten Bayrou, bu durumu bir “borç dağı” olarak nitelendirerek “Fransa'nın ilerlemeye devam edebilmesi için 40 milyar Euro'dan fazla kaynak bulması gerekiyor” dedi.

SOSYAL HAKLARA SAVAŞ AÇTI

Bayrou, Fransız hükümetinin bütçeden 43,8 milyar Euro kesinti yaparak 2026 yılındaki bütçe açığını %4,6'ya, 2029'da ise %3'e indireceğini söyledi. Euro Bölgesi’nin en büyük bütçe açığına sahip Fransa’nın yıllık faizi 60 milyar Euro olan güncel kamu borcu 3,3 trilyon Euro'nun üzerinde.

Bayrou’nun sunduğu kemer sıkma politikasına göre savunma sektörü ve borç servisi hariç olmak üzere hükümet harcamaları dondurulacak. Sosyal yardım harcamaları sınırlandırılacak, sağlık harcamaları 5 milyar Euro azaltılacak, kamu sektöründe çalışanlar işten çıkartılarak iş sayısı kısıtlanacak ve zenginlere yapılan bazı vergi indirimleri kaldırılacak.

“Bu dünyada özgür olmak için korkulan, korkulmak için güçlü olmak gerekir” diyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 13 Temmuz’da, silahlanmayı hızlandırma yönünde iki yıl içinde 10 milyar Euro'luk ek bir harcama yapılacağını duyurmuştu.

MUHALEFETİN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Bayrou’nun radikal bütçe kısıtlama planlarına Fransa muhalefetinden sert tepki geldi. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon, “saçmalık” olarak nitelediği Macron’un politikalarının “devleti ve kamu hizmetlerini yok ederek piyasaya alan açacağını” söyledi. “Kamudaki kesintiler, zenginlerin ödemekten muaf tutulduğu miktara eşit” diyen Melenchon, Bayrou'yu kovmanın ve bu yıkımı, bu adaletsizlikleri sona erdirmenin zamanının geldiğini söyledi.

Parlamentodaki en büyük parti olan aşırı sağcı Ulusal Birlik’ten (RN) Jordan Bardella, “İki tatili iptal etmek, tarihimize, köklerimize ve çalışan Fransa'ya doğrudan bir saldırıdır” diyerek hiçbir RN milletvekilinin planı kabul etmeyeceğini dile getirdi. RN'nin parlamento grubu lideri Marine Le Pen ise Bayrou hükümetini “çalışmalarını düzeltmezse güvenoylamasında devirmekle” tehdit etti.

ORGANİZE BİR SOYGUN

Fransız Komünist Partisi'nden Fabien Roussel, önerilen bütçenin “organize bir soygun” olduğunu söyledi. Sosyalist Parti (PS) milletvekili Boris Vallaud, “Azı olanlardan her zaman daha fazlasını, çok olanlardan ise çok azını istemek ne ciddi, ne etkili, ne de adildir” dedi.