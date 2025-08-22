Silahı kazara ateş aldı: AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tunçel hayatını kaybetti

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde bahçede tutukluk yapan silahındaki sorunu gidermeye çalışan AKP Gençlik Kolları İlçe Başkanı 23 yaşındaki Eren Tunçel silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçel, Gümüşova Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tunçel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyü muhtarı Hüseyin Tunçel'in oğlu olduğu öğrenilen gencin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AKP DÜZCE İL BAŞKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AKP Düzce İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Elim bir kaza sonucu evladımız, Cumayeri Gençlik Kolları Başkanımız kıymetli Eren Tunçel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç yaşta aramızdan ayrılan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."