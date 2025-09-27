‘Silahın sahibi sanık tutuklansın’ talebi

Haber Merkezi

Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden çevre savunucusu Reşit Kibar'ın ölümüne ilişkin davada, biri tutuklu iki sanığın yargılaması dün devam etti.

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3’üncü duruşmasını, Kibar ailesinin yanı sıra CHP, DEM Parti, SOL Parti, EMEP, Yeşil Artvin Derneği, Umut-Sen ve çeşitli çevre örgütleri de takip etti. Duruşmanın birinci bölümde sanık ve tanıkların ifadeleri dinlendi.

Reşit Kibar’ın avukatları tanıklara ve sanığa olayla ilgili sorular yöneltti. İkinci oturumda sanık avukatları konuştuktan sonra Kibar'ın avukatları dosyadaki eksikliklere dikkat çekti. Kibar'ın avukatları, cinayette kullanılan silahın ruhsatlı sahibi olmasına ve tanıkların ifadelerine göre azmettirici davranışlar sergilemesine rağmen serbest bırakılan Fikret Merttürk'ün de tutuklanmasını talep etti.

∗∗∗

ÜLKEDE HUKUK RAFA KALDIRILDI

Duruşma öncesi yapılan açıklamada cinayetin tüm failleri hesap verene kadar adalet mücadelesini büyütme sözü verildi. Duruşmayı takip eden SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer de davayı başından beri takip ettiklerini söyleyerek “Bu dava hepimizin davası. Ülkede adalet, hukuk rafa kaldırılmış durumda. Biz de adaletin peşini asla bırakmayacağız. Reşit Kibar; doğasını, toprağını, yaşamı sevdiği ve koruduğu için katledildi. Reşit Kibar kimliğinde katledilen doğayı, memleketini seven, sevgi ile eşitlik isteyen insanlardır. Reşit Kibarı katledenler ise sadece failler değildir, onların arkasında şirketler vardır. Bunun açığa çıkması için bu davaları takip etmeye devam edeceğiz. Sokaktaki mücadelemizi de sürdüreceğiz. Artvin’in doğası talan edilmeye devam ediyor. Son olarak Borçka’da sel felaketi yaşanmıştı. Bunların nedeni Artvin’de sınırsız bir şekilde doğa talanının yapılmasıdır. Şirketlere de bu kapıyı açan iktidardır. Biz de doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.