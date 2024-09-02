Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Silahla havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı

Çorum’da bir parkta havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 02.09.2024 21:48
  • Giriş: 02.09.2024 21:48
  • Güncelleme: 02.09.2024 21:48
Kaynak: İHA
Silahla havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı

Olay, Çiftlik Caddesi 16. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin önüne gelen F.E. adlı şahıs parkta havaya 3 el ateş edip, tehditler savurdu.

Silah sesler üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan F.E. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol