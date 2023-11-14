Silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda yaralananlardan Uğur G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 20.50’de Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; parkta alkol alan Uğur G. (24) ve ağabeyi Veysel G’ye (27) henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından ateş açıldı.

Uğur G. göğüs bölgesinden yaralanırken, ağabeyi Veysel G. ise sol bacağından yaralandı. Olayın faili ise hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Bilinci kapalı olan Uğur G. olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağabeyi Veysel G’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Veysel G. olaya ilişkin ilk beyanında, kardeşiyle birlikte parkta oturup içecek içtikleri esnada kapüşonlu, orta boylu, zayıf bir kişinin yanlarına yaklaştığını, belinden çıkardığı tabanca ile kendilerine ateş ettiğini, kendilerinin şahsı tanımadığını ve düşmanlarının da olmadığını belirtti.

Şüpheli şahsın olaydan sonra kaçarken silahının şarjörünü düşürdüğü öğrenilirken, olayın failinin yakalanması için hummalı bir çalışma başlatıldı.