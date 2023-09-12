Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA
Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan O.K. bacağından yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahla yaralama olayını E.A.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yaşayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan E.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.