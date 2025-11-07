Silahlanma hızlanacak

Avrupa’nın yeniden silahlanması tüm hızıyla sürerken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın ABD’nin askerlerini geri çekme kararının “ittifakın Romanya’ya bağlılığını etkilemeyeceğini” söyledi. Silahlanmaya hız verme çağrısı yapan Rutte, “Rusya ve ortaklarının uzun vadeli çatışmaya hazırlandığını” söyledi.

Rutte, başkent Bükreş’te 5-6 Kasım tarihlerinde düzenlenen NATO Sanayi Forumu’na katılmak üzere ittifakın Karadeniz kıyısındaki kilit üyelerinden Romanya’ya NATO Genel Sekreteri olarak ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Bükreş’teki görüşme sonrası Rutte ile Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ortak basın toplantısı düzenledi. ABD’nin Romanya dâhil Doğu Avrupa ülkelerinden askerlerinin kısmen çekilmesinin “olağandışı olmadığını” söyleyen Rutte, Washington’ın NATO ve Avrupa’nın güvenliğine bağlılığını sürdürdüğünü kaydetti.

ABD’nin askerlerini çekmesine rağmen Avrupa’da büyük bir varlığı olduğunu kaydeden Rutte, “Romanya saldırıya uğrarsa 31 ülke yardımına koşacak. NATO böyle işler. Ve bu da bizi kesinlikle yenilmez yapıyor” dedi.

AB İLE ORTAK SAVUNMA

Romanya Cumhurbaşkanı Dan ise AB’nin yeni girişimlerinin İHA karşıtı program dâhil olmak üzere, NATO ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirtti. Rutte ayrıca “artan tehditlere karşı” NATO ile AB’nin İHA’lara yönelik “ortak bir savunma sistemi oluşturmak için çok yakın çalıştığını” söyledi. Rutte, “Biz savunma ittifakıyız ama her senaryoya hazırlıklı olmalıyız” dedi. ABD’nin Avrupa genelinde 80 bin ila 100 bin arasında askeri bulunuyor. Bunların büyük bir kısmı, Ukrayna Savaşı’nın başladığı 2022’den sonra konuşlandırıldı. Washington, geçen hafta Romanya dâhil doğu kanadındaki Avrupa ülkelerinden çekileceğini duyurmuştu. ABD’nin özellikle NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü Mihail Kogalniceanu hava üssündeki yaklaşık 700 askerini geri çekmesi planlanırken 1000 Amerikan askeri ülkede kalacak.

ABD’nin kararı, son aylarda Romanya, Litvanya, Estonya, Danimarka ve son olarak Belçika gibi NATO üyesi Avrupa ülkelerinde bir dizi İHA ihlali iddialarının ardından geldi. Avrupa başkentleri, hava sahası ihlallerinden Rusya’yı sorumlu tutuyor.

Ekim ayında Rutte, Polonya’daki İHA ihlali iddilarının ardından ittifakın doğu kanadının savunmasının güçlendirilmesini öngören “Doğu Muhafızı” (Eastern Shield) operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu.

Rutte, NATO Sanayi Forumu’nun açılışında konuşmasında ise “ittifakın artık Rusya’dan daha fazla mühimmat ürettiğini” savunurken silahlanma harcamalarının artacağı sinyalini verdi. Foruma katılan savunma sanayisi temsilcilerine hitap eden Rutte, “Sunabileceğiniz her şeye ihtiyacımız var ve yaratıcılığınızın gelişebileceği özgür toplumlarda yaşıyoruz. Öyleyse fikirlerinizi getirin, yaratıcılığınızı sınayın ve NATO’yu test alanınız olarak kullanın” çağrısında bulundu.

‘RUSYA YALNIZ DEĞİL’

Rusya’nın savaş sonrasında bile tehdit oluşturmaya devam edeceğini öne süren Rutte, “Rusya, küresel kuralları baltalama çabalarında yalnız değil. Çin, Kuzey Kore, İran ve diğerleriyle savunma sanayi işbirliklerini benzeri görülmemiş seviyelere çıkarıyorlar ve uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyorlar” diye konuştu. Rutte NATO’nun AB ve Ukrayna’nın yanı sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi ortaklarıyla birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

MOSKOVA’DAN YANIT

Rutte’nin açıklamalarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Irak işgali ve Yugoslavya’nın bombalanmasını örnek göstererek “NATO’nun saldırgan eylemleri ve gayrimeşru koalisyonlarıyla uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiğini” kaydetti. Herhangi bir NATO üyesinin Rutte’nin hedef aldığı Çin’le işbirliğini sonlandırmadığına dikkat çekerek “Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşen ABD Başkanı Trump’ı hedef aldığını görmedim” dedi.

∗∗∗

BATILI İSTİHBARATLARA KARŞI ‘ULUSAL POLİTİKA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Batı’nın içeriden istikrarsızlaştırma çabalarına karşı” 2036’ya kadar geçerli olacak yeni ‘Ulusal Politika Stratejisi’ oluşturulması talimatı verdi. Batılı istihbarat servislerinin ülkede etnik ve dini çatışmaları kışkırtarak Rusya’yı içeriden istikrarsızlaştırmayı amaçladığını söyleyen Putin, bu amaçlara ilişkin belgelere sahip olduklarını kaydetti. Putin, etnik gruplar arası ilişkilerin önemine dikkat çekerek en küçük anlaşmazlığın dahi göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

∗∗∗

İHA İDDİALARINI GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Rusya’nın Brüksel Büyükelçiliği, Belçika’da Rusya’nın sorumlu tutulduğu İHA ihlalleri iddialarına ilişkin Moskova’nın konuyu gereksiz gerilim yaratmadan profesyonel düzeyde görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Belçika’da bazı askeri üsler ve havalimanları üzerinde görülen İHA’lara ilişkin tartışmalar sürerken açıklamada “Bu gibi durumlarda tek doğru yaklaşım, gerilimi artırmak ya da megafon diplomasisine başvurmak değil, ilgili kurumlar arasında temas kurmak ve işbirliği yapmaktır" denildi.