Silahlanma planında AP devre dışı kaldı

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Silahlanma adımlarına hız veren Brüksel, Avrupa Parlamentosu’nu (AP) 800 milyar avro değerindeki “yeniden silahlanma” planıyla ilgili karar alma sürecinin dışında bıraktı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Avrupa’yı Yeniden Silahlandır” olarak adlandırılan planın bir parçası olarak, 150 milyar avroluk harcama için AP’yi baypas eden Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 122. Maddesi’nin kullanılmasını teklif etti. Von der Leyen’in kararına AP’deki kendi grubu dahil milletvekillerinden tepki geldi.